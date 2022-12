Levharti Chomutov – Sršni Písek B 53:56

Sestava a body: Hrubý 14, Kačírek 9, Pelikán 8, Kubíček 8, Miklas 7, Skovajsa 6, Lopata 4, Hess, Myslivec, Peniaštek

Poslední dvě venkovní utkání v základní skupině má za sebou rezerva U17. A zvládla je na výbornou. "V sobotním utkání jsme byli 35 minut lepším týmem, domácí se trápili v zakončení a nám i přes velký počet ztrát se dařilo držet 10 bodové vedení. Bohužel, to bychom nebyli my, kdybychom Levhartům neodevzdali v koncovce míče zadarmo a nezdramatizovali závěr utkání. Netrvalo to dlouho a soupeř se dostal do vedení o bod. Z velkého zmaru nás dostal zisk a snadný koš, který v poslední minutě doplnila trojka a vydřené vítězství bylo doma," komentoval utkání trenér.

Tygři Louny – Sršni Písek B 53:95

Sestava a body: Miklas 28, Hess 16, Hrubý 14, Pelikán 11, Skovajsa 9, Kubíček 9, Lopata 4, Kačírek 4, Peniaštek

"Nedělní utkání nás zastihlo ve střelecké pohodě, již v první čtvrtině jsme Louny přejeli o 20 bodů a celé utkání měli pod kontrolou. Dvě kola před koncem máme jistotu v postup mezi nejlepších šest týmu celonárodní ligy a můžeme se těšit na další těžké zápasy," doplnil trenér.

U13

Tým U13 odehrál poslední dvojkolo žákovské ligy U14, kde nastupuje proti o rok starším soupeřům.

Sršni – BC Radotín 73:42

Po ospalém úvodu a vyrovnané první čtvrtině se Sršni dokázali probrat a po poměrně slušném výkonu porazili soupeře rozdílem 31 bodů. Potěšitelné je, že stejné týmy odehrály před cca dvěma měsíci víceméně vyrovnané utkání. X faktorem výhry byl výborný výkon Matouše Pošty, který zápas odehrál přes drobný zdravotní handicap.

Sršni – USK Praha 28:110

Na rozdíl od soboty se domácí tentokrát neprobrali až do konce utkání. Je pravdou, že čelili obrovské fyzické převaze soupeře, ale na rozdíl od prvního vzájemného utkání, kdy jí čelili bojovností, odpovědností a chytrostí, v tomto utkání nic z toho nepoužili…

