V posledním kole Renomia ŽBL si baskeťačky od Otavy potvrdily, že na Trutnov mají i na jeho palubovce. „Poslední zápas jsme hráli v klasické sestavě, abychom si potvrdili, zda na Trutnov máme. Potvrdilo se, že s nimi lze hrát i v jejich prostředí. Nicméně jsme se ještě před koncem přestupového období domluvili na spolupráci s bývalými extraligovými hráčkami Kristýnou Tomšovicovou Tomanovou, Alenou Jeništovou Podskalskou, Eliškou Petruškovou a Lucií Blahůškovou,“ uvedl strakonický trenér Petr Martínek a doplnil: „Jsou to všechno výborné hráčky, které mají zkušenosti jak extraligové, tak i mezinárodní. Věříme, že pro nás budou velkým přínosem hlavně v zápasech, kdy se to bude lámat. Pro nás je to posílení na všech pozicích, to znamená na rozehrávce, křídle i podkošových hráček. Vesměs jsme oslovili hráčky, které mají ke Strakonicím vztah. Věříme, že série s Trutnovem bude vyrovnaná, tak jako ukázal poslední zápas.“

Strakonické basketbalistky si přivezly z Trutnova první výhru této sezony

Loni hrály strakonické basketbalistky play out na dva zápasy. Letos se systém mění. „Nyní to bude na tři vítězné zápasy. My to s Trutnovem máme sice 1:1 na zápasy, ale na podzim jsme doma prohráli o patnáct bodů, nyní vyhráli o osm, takže se začíná na palubovce soupeřek,“ uvedl k systému play out trenér a doplnil: „Termíny zápasů se ještě ladí. Oba kluby mají ve svém kádru i juniorky a nechceme nabourat juniorské soutěže. Snažíme se najít termíny schůdné pro oba týmy.“

Cílem strakonických basketbalistek je záchrana extraligy i pro příští sezonu. „Všichni si přejeme vyhrát těžkou sérii s Trutnovem. Tím pádem by byla sezona velice úspěšná. Nemuseli bychom čekat, zda bude někdo z národní ligy aspirovat na postup do nejvyšší soutěže. Tam by se ve dnech 7. a 8. května hrála nevyzpytatelná baráž. Extraliga se ztratí jednou a těžko se do ní vrací,“ doplnil Petr Martínek.