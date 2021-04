Basketbalistky Chance U19 BK Strakonice zakončily sezonu v Renomia ŽBL porážkou. V odvetném souboji o konečné 9. místo podlehly v Benešově Slovance 64:75.

Sérii o 9. místo v Renomia ŽBL nakonec lépe zvládla Slovanka. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Na odvetný souboj mezi BK Strakonice a Slovankou se čekalo celý měsíc. Hráčky od Otavy v domácím prostředí zvítězily 67:65, když v průběhu zápasu vedly již o 11 bodů. Nakonec zvítězily o dva. Z důvodu Covidu 19 se pak odveta odkládala a strakonické hráčky se dostaly zpět do přípravy až na přelomu března a dubna. Do Benešova cestovaly s tím, že se pokusí sérii vyhrát. To by jim zajistila i jednobodová porážka. V poločase to ještě vypadalo dobře.