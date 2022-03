Body Strakonic: A. Rosecká 18, L. Vydrová 16, N. Horsáková 7, A. Jeništová a H. Kolegarová 4, M. Jánská 3, K. Tomšovicová 2, A. Junková 1. TH: 19/15:19/16. Trojky: 25/6:19/3. Doskoky: 43:48. Osobní chyby: 23:23.

Strakonické basketbalistky si byly vědomé toho, že ani vedení 2:0 ještě nezaručuje záchranu. "Každý zápas začíná za stavu 0:0, hraje se pět proti pěti, takže to nebude jednoduché. Ale vedeme 2:0 a je dobře nakročeno k úspěchu. Ale v žádném případě ještě není hotovo," krotil euforii po druhém utkání strakonický trenér Petr Martínek.

Začátek utkání tentokrát vyšel Trutnovu. V první čtvrtině dokázaly hráčky od Otavy pouze jednou strovnat skóre (11:11), jinak byl ve vedení neustále domácí tým. Na začátku druhé čtvrtiny Strakoňandy rychle smazaly osmibodový náskok domácích a vyrovnaly na 21:21. Pak však přišla znovu domácí bodová série a v poločase to bylo o jedenáct bodů.

Všechny hráčky měly v paměti to, co se odehrálo v prvním duelu play out, kdy Trutnov jasně vedl, ale v závěru utkání o vše přišel. To však tentokrát domácí hráčky nedopustily. Ve třetí čtvrtině se dostaly dokonce až na +18 bodů. Strakonická děvčata sice v závěrečné části stáha vedení soupeřek až na osm bodů, ale tentokrát na obrat ve skóre již neměla.

Série se tak vrací do Strakonic. Čtvrtý duel se hraje v úterý 29. března od 19 hodin.

Komentáře trenérů po utkání:

Zdroj: Youtube