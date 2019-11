Kaplický trenér Blažek měl před zápasem k dispozici pouze jediného rozehrávače (Pavel Míšek) a tak musel trochu improvizovat s možností jeho střídání. Domácí lvi na spartakovce od první vteřiny doslova vlétli a drtili kaplickou defenzivu. Ve třetí minutě vedli 10:2 a v polovině první periody již 18:7. Hostující lavička brala time out a přistoupila na změnu obrany. Ani tato alternativa však jindřichohradecké nezastavila a ti navýšili své vedení až na propastných 30:11 (9.). V závěru čtvrtiny se třikrát z čáry trestného hodu prosadil kaplický Míšek a snížil na 30:14. Ve druhém hracím období pokračovali domácí v rychlé hře a jejich vedení se vyšplhalo na 40:18 (15.). Spartakovci brali další time a znovu změnili obrané postavení (zóna 3 – 2). Tento tah konečně přinesl otupení ofenzivní síly lvů. Do poločasové přestávky hosté povolili hráčům od Vajgaru vsítit pouhý jeden koš, sami pak zaznamenali jedenáct bodů a stanovili poločasové skóre na 44:29.

Po změně stran se hrálo v pomalejším tempu a vyrovnaně. Více se prosazovali domácí, kteří nenápadně odskočili do devatenáctibodového trháku (55:36, 25.). Okresní reprezentanti poté přidali na důrazu v obraně a sérií získaných míčů a rychlých protiútoku začali umazávat z nabytého manka. Deseti body v řadě snížili na 55:46 (28.) a přinutili tím domácí lavičku sáhnout po oddechovém čase. Po jeho skončení se dvěma slepenými koši prosadil jindřichohradecký pivot Houška (59:46), na druhé straně však kontrovali Novotný s Míškem – 59:49 po třech čtvrtinách. V závěrečném dějství chtěli lvi odskočit (64:49, 32.), ale spartakovci dále bojovali – 64:54 (33.). Následně se domácí dvakrát prosadili z perimetru (70:56, 35.) a to bylo klíčové pro další vývoj duelu. Kapličtí již nenašli síly na zvrat a domácí tak dovedli utkání do vítězného konce.

Spartakovci tentokrát zlepšili střelbu trestných hodů (téměř 67% úspěšnost), nedařilo se jim však při střelbě za tři body. Pouhé tři přesné zásahy, zatímco sezónní průměr kaplických je sedm tref z perimetru na utkání. V dobrém světle se tentokrát prezentoval rychlonohý mladík Jaroslav Pintner, autor osmi bodů.

Václav Blažek, trenér Spartaku kaplice: „K utkání sice cestovalo devět hráčů, ale neměli jsme ideální poměr k jednotlivým pozicím. Stále nám chybí dlouhodobě zranění Lukáš Hejný, který však již začal s lehkým tréninkem, a Ondřej Čegan, kteří tvoří osu základní sestavy. V Hradci se nevyhrává, přesto jsme byli domácím po většinu času vyrovnaným soupeřem. O výsledku prakticky rozhodla první čtvrtina, což byl jediný úsek hry, ve kterém nás domácí přehrávali. Ve druhé půli jsme se několikrát přiblížili na dostřel, zkušení domácí si to však pohlídali.“

V dalším kole mají Kapličtí pauzu a představí se až v pátek 29.listopadu v domácím souboji s BK Tábor.

BK Lions Jindřichův Hradec – Spartak Kaplice 82:65 (30:14, 44:29, 59:49)

Body: P. Houška 22, J. Novák 16, A. Novák 13, Fidler 13, Pazour 9, O. Houška 6, Pícha 3 - Adámek 17, Míšek 12, Novotný 11, Šulek 10, Pintner 8, Jindra 3, Vaniš 2, Ševčík 2. Trojky: 6:3. Trestné hody: 20/12:27/18. Rozhodčí: Hána, Dvořák.

Další výsledky: Tigers Č. Budějovice – Legends Č. Budějovice 46:88, Pelhřimov – Tábor 66:55.

Jihočeská liga mužů

1. Legends Č. Budějovice 3 3 0 227:159 6

2. BK Lions J. Hradec 3 3 0 222:165 6

3. Spartak Kaplice 4 2 2 306:305 6

4. BK Tábor 4 1 3 263:261 5

5. Sokol Písek Sršni C 3 2 1 225:232 5

6. BK Pelhřimov 3 1 2 192:198 4

7. Tigers Č. Budějovice C 4 0 4 219:334 4

Jan Beň