/FOTOGALERIE/ Písečtí basketbalisté se v 13. kole Kooperativa NBL museli sklonit před pražským USK, kterému doma podlehli 59:77. Hosté se po tomto vítězství vyšvihli na třetí místo, Jihočeši klesli na šesté.

Písečtí basketbalisté v dalším kole nejvyšší soutěže doma podlehli USK Praha 59:77. | Foto: Jan Škrle

Hostující tým u Otavy podal koncentrovaný a disciplinovaný výkon, dominoval v obraně a těžil i z toho, že Sršňům tentokrát nešla střelba.

Písek sice v úvodní čtvrtině vedl 15:10, ale USK ještě do konce této části hry skóre otočil a ve druhé periodě už odskočil na dvojciferný rozdíl 35:48.

Jestliže domácí basketbalisté pomýšleli na to, že se po přestávce poženou za obratem, rychle na to museli zapomenout. Výtečná defenziva Pražanů jim nedovolila takřka nic a bodovou šňůrou 13:0 si vytvořili rozhodující náskok 59:35. Jihočeši v třetí desetiminutovce zaznamenali pouhé čtyři body… V závěrečném dějství si už USK náskok hlídal a dokráčel k zaslouženému vítězství

Jan Čech, trenér Písku: „Než na náš výkon se raději zaměřím na výkon USK. Věděli jsme, že jsou skvělí v obraně, disciplinovaní a hrají s obrovskou energií, což potvrdili do puntíku. Hlad po našem útočném doskoku po první čtvrtině způsobil 11 bodů soupeře z brejků. Když jsme se začali nadechovat, tak jsme nebyli schopni zastavit Johnsona, který nás potrápil ve druhé čtvrtině. Druhý poločas byl z naší strany zoufalství. Už nám nešlo nic a nebyli jsme schopni proměnit jedinou střelu, což vedlo k zasloužené výhře USK. Rád bych poděkoval všem fanouškům, povzbuzovali nás po celých 40 minut, i když utkání bylo již rozhodnuté.“

Frank Kuhn, trenér USK Praha: „Písek je velmi agresivně hrající tým. Skvěle celoplošně brání a díky tomu má spoustu brejků a snadných košů. My se tak museli dobře připravit na to, jak na jeho obranu hrát, a jsem hrdý na své hráče za to, jak se s tím vypořádali. Zvládli jsme pokrýt i jejich podkošové hráče, což se nepodaří každý zápas. Písek také minul víc střel než obvykle, což nám pomohlo zápas zavřít dřív.”

Štěpán Borovka, křídlo Písku: „Utkání je těžké zhodnotit, protože jsme před takovouhle kulisou prohráli a neukázali, co v nás vlastně je. Tentokrát jsme netrefili téměř žádné trojky, což bylo znát. Musím uznat, že USK přijel dobře připraven. Věděl, co hrajeme, hrál fyzicky a nám se nedařilo přizpůsobit. Musíme se z této prohry oklepat, pořád máme pozitivní bilanci.”

František Fuxa, pivot USK Praha: „Jsem rád, že jsme udrželi koncentrovaný výkon po celých 40 minut, i když skóre nevypadá, že to byl atraktivní basketbal. Přesto si myslím, že si to diváci v hale užili a chci moc poděkovat fanouškům za atmosféru, která není v Čechách obvyklá. Písek může být opravdu pyšný.”

Další utkání Písek čeká v sobotu 25. listopadu na palubovce Brna (15), což je dohrávka 3. kola.

Sršni Photomate Písek – USK Praha 59:77 (18:22, 35:46, 39:63)

Nejvíce bodů: M. Svoboda 16, Borovka 12, Sýkora 9, Fait 8 – Johnson 11, Vlk 10, Samoura 9, Švec 9. Trojky: 5:5. Fauly: 19:19. Trestné hody: 12/20:18/26. Doskoky: 37:41. Rozhodčí: Blahout, Kec, Musil. Diváci: 798.

Další výsledky 13. kola

Ústí nad Labem – Opava 91:96, Ostrava – Děčín 80:71, Olomoucko – Kolín 78:80, Slavia Praha - Nymburk 57:91, Brno – Pardubice 86:79.

Kooperativa NBL

1. Nymburk 11 9 2 1039:759 81,8%

2. Opava 13 10 3 1221:1106 76,9%

3. USK Praha 12 8 4 917:884 66,7%

4. Kolín 13 8 5 1032:1062 61,5%

5. Ústí nad Labem 12 7 5 1086:1009 58,3%

6. Písek 11 6 5 989:1009 54,5%

7. Brno 11 6 5 837:871 54,5%

8. Děčín 13 6 7 1155:1115 46,2%

9. Pardubice 13 5 8 1084:1129 38,5%

10. Olomoucko 12 3 9 964:1087 25,0%

11. Slavia Praha 13 3 10 1001:1216 23,1%

12. Ostrava 12 2 10 916:994 16,7%