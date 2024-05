Už začátek sezony napovídal, že v Písku se budou odehrávat velké basketbalové věci. Slavnostně bylo otevřeno nové hřiště, na jehož rekonstrukci přispěl i odchovanec místního klubu Vít Krejčí. Fanoušci sportu obsadili halu a prožili s hráči nezapomenutelné zážitky.

Kapitán Písku Vojtěch Sýkora o průběhu sezony | Video: Deník/ Kamil Jáša

V úvodu sezony otevíral Vít Krejčí v Písku nové basketbalové hřiště.

Vrátil se tam, kde začínal. A návrat to byl velkolepý. Přispěl na jeho rekonstrukci. Proč? Protože se soutěžním basketbalem v Písku začínal. Sportují tu budou žáci ZŠ J. K. Tyla. „Je to nádhera,“ kochal se basketbalovým hřištěm legendární jihočeský trenér Miroslav Vondřička. Některé zápasy Písku v nejvyšší soutěži v sezoně viděl osobně. Většinou měl radost. Písku se povedlo pobláznit celé město. A také jeho okolí. "Lidé nás poznávali, bylo to příjemné," vyprávěl v průběhu sezony Vojtěch Sýkora. Kapitán, jehož výkony zaujaly i reprezentační trenéry. „Postavení areálu považuju za zázrak,“ říkal Vondřička, který si zápasy píseckých basketbalistů užíval na zaplněné tribuně.

Prezident Jihostroje Jan Diviš zářil zlatě. Půl medaile patří také Písku

Trenér Jan Čech odvedl obrovský kus práce. Hrál s basketbalisty, kteří mají k regionu vztah. Úvod sezony byl úžasný. V závěru už soupeři našli na píseckou bojovnost protizbraň. Písek v nejvyšší soutěži obsadil desátou pozici. K basketbalu se ve městě podařilo nalákat další hráče. Podívejte se na video, dokumentuje, že basket byl v malebném jihočeském městě sportem číslo jedna.