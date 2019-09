České Budějovice – Důležitý boj čeká jihočeské atlety nadcházející sobotu.

Nela Nikodemová se lepší i v trojskoku. | Foto: Deník/web Sokola

V Jablonci bude baráž o I. ligu. Budou v ní bojovat muži VS Tábor a ženy VS a Sokola ČB, ten jako vítěz skupiny II. ligy. Jeho vedoucí Stanislav Gryc k úspěchu na oddílovém webu napsal: „Ač k poslednímu kolu do Berouna jelo jen devatenáct závodnic, bodovat se podařilo sedmnácti z nich. Nejvíce bodů získaly Babická 29, Nikodemová 24, V. Tvrzová 18,5, Pardamcová 16, ale i body ostatních závodnic byly v tomto kole velmi cenné, vždyť o našem vítězství rozhodly až závěrečné štafety!“