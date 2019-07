Český atletický svaz schválil nominaci 32 atletů a atletek na toto ME. Je potěšitelné, že mezi nominovanými byla i exmilevská atletka Adéla Záhorová, nyní členka atletického oddílu TJ Vodní stavby Tábor, která na evropském šampionátu reprezentovala naši ČR ve skoku dalekém. Trenérem naší reprezentantky je Jiří Couf ze Sokola ČB.

Nadějná česká dálkařka vstoupila do své soutěže v sobotu 13. července 2019, kdy absolvovala tři pokusy v kvalifikační skupině "A", ve které startovalo celkem jedenáct dálkařek. Ve skupině "B" soutěžilo celkem dvanáct dálkařek. Kvalifikační limit pro finále byl stanoven na 640 cm a do finále postupovaly všechny dálkařky, které tento limit zdolaly a k nim se přiřadily další v pořadí dle svých kvalifikačních výkonů do počtu dvanácti finalistek.

Svěřenkyně trenéra Coufa začala svou dálkařskou soutěž pokusem, který byl dlouhý 571 cm v protivětru -1,0 m/s a po prvních pokusech byla ve své skupině na jedenáctém místě. Druhý pokus Záhorové byl v protivětru - 0,5 m/s a byl nezdařený. Třetí kvalifikační pokus tedy znamenal pro exmilevskou atletku buď postup, nebo vyřazení. Síla větru + 1,2 m/s ve třetím pokusu hrála ve prospěch české reprezentantky. Pokus byl zdařilý, ale 598 cm na finálovou účast nestačilo.

Ve své skupině tak Záhorová obsadila desáté místo a v součtu s výkony z kvalifikační skupiny "B" obsadila na ME do 22 let konečné osmnácté místo. Finálovou účast zaručoval výkon 605 cm. Českou reprezentantku tak od finále dělilo sedm cm.

Josef Fuka