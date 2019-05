České Budějovice – První kolo společného přeboru Jihočeského a západočeských krajů v Karlových Varech ovládli junioři Sokola ČB.

Tomáš Němejc začíná sezónu skvěle. | Foto: Deník/archiv VLP

Z výkonů – junioři: 100 m Tomáš Němejc (Sok) 11,02, Tereza Kršová (VS) 13,16, Nela Nikodemová 13,22, 200 m Němejc 21,86, Jiří Daniel Jaroušek (Sok) 23,48, Klára Hulínská 27,68, 400 m Matěj Chrástka (Sok) 56,75, Hulínská 60,57, Lucie Jinderlová 63,13, Stefanie Graf 63,72, 800 m Tomáš Havelka 2:18,30, Barbora Hesová (VS) 2:22,36, Adéla Bělohlavová 2:25,08, 100 přek. Kršová 17,19, Kristýna Koutná (ČD) 17,48, 110 přek. mimo Matyáš Móri (VS) 16,80, výška Jaroušek 186, Julie Kotalíková 161, Kateřina Žohová 161, Markéta Kopecká 155, tyč Barbora Růžičková 290, Pavla Buřičová 290, dálka mimo Móri 589, Adéla Jedličková 517, Koutná 494, koule Koutná 11,33, Žohová 10,65, Marek Marvan 15,41, oštěp Antonín Švarc 58,48, Eliška Sýkorová 33,82, Žohová 33,74, Jan Cabadaj 38,52, Marvan 37,93, družstva chlapci Šk. Plzeň 112, KV 37, Sokol 19, děvčata Tr. KV 101, Sokol 97, St. KV 91.