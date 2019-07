Ve dnech 26.-27. července 2019 se na stadiónu Pod Palackého vrchem v Brně uskutečnilo atletické Mistrovství ČR mužů a žen pro rok 2019, které z pověření Českého atletického svazu uspořádal domácí atletický oddíl AC Moravská Slavia Brno.

V Brně startovali nejlepší čeští atleti a atletky. Mezi nimi se také v pátek 26. července prezentovala v dresu TJ VS Tábor Adéla Záhorová, bývalá atletka milevského Sokola, která nastupovala do soutěže ve skoku dalekém proti deseti dalším soupeřkám. V prvním a druhém pokusu Záhorová přešlápla a tak se musela soustředit na třetí pokus, aby se dostala do finálové osmičky a měla v soutěži další tři pokusy. To se podařilo a ve třetím pokusu za podpory větru +0,4 m/s skočila 570 cm a pátým místem si zajistila finálovou osmičku. V té však exmilevská atletka neměla ani jeden platný pokus a tak v pořadí klesla a na MČR žen se umístila na celkovém sedmém místě výkonem 570 cm.