V této baráži rovněž startovalo družstvo mužů atletického oddílu TJ Vodních staveb Tábor, které si tuto účast vybojovalo druhým místem ve II. lize, skupiny "B". V druholigové soutěži byli posilami táborského týmu i hostující junioři z atletického oddílu TJ Chyšky Patrik Bouška a Ondřej Kohout a dorostenec Štěpán Pokorný z atletického oddílu TJ Sokol Milevsko. Na jabloneckou baráž však odcestovali jen Patrik Bouška a Štěpán Pokorný. Druhý chyšecký junior, Ondřej Kohout, pro zraněná záda do Jablonce neodcestoval podobně jako další opory táborskému týmu. Škoda, tým VS měl při plném obsazení svých atletů dobrou šanci I.ligu vybojovat. V průběhu dne se oslabené družstvo pohybovalo na čtvrtém až šestém místě a ve vyrovnaném bodovém hodnocení stále živilo naději i na postup. V závěrečných disciplinách však kleslo na nepostupující deváté místo. A jak si vedli hostující junior Patrik Bouška a dorostenec Jakub Pokorný ve svých disciplinách?

Chyšecký Bouška nejprve absolvoval poprvé v životě chůzi na 5 000 m. Během soutěže se snažil o co nejlepší výsledek v konfrontaci se zkušenými chodci. Byl také napomínán pro chodecký styl, ale do cíle chodecké soutěže došel na desátém místě v čase 38:11,28 min. a pro VS získal jeden bod. Tento čas je v letošních průběžných jihočeských tabulkách juniorů nejlepší a v republikových tabulkách je šestý.

Druhou disciplinou Patrika bylo dalších 5 000 m, tentokráte běžeckých. Opravdu náročná skladba. Chyšecký vytrvalec se s tím popral dobře a v běžecké pětikilometrové soutěži doběhl na jedenáctém místě v novém osobním rekordu 17:44,02 min. Jeho čas je v jihočeských letošních tabulkách juniorů třetí nejlepší.

Bouška pak ještě nastoupil v závěrečné štafetě mužů VS na 4x400 m, která ve složení Patrik Bouška, Rys, Štěpán Svoboda, Jakub Škrdleta doběhla v prvním rozběhu na osmém místě v čase 3:49,03 min. Svůj jablonecký den zhodnotil takto: "Vybral jsem si velmi náročnou skladbu 5 km chůze a 5 km běh. Chladné a mírně deštivé počasí mi vcelku vyhovovalo. Dobře se mi dýchalo, bylo to lepší než ta velká horka. S výkony jsem spokojen."

Posilou pro VS byl jednoznačně milevský skokan Štěpán Pokorný. Ten si však v Jablonci ze svých parádních disciplin vybral pouze skok daleký a v něm výkonem 668 cm obsadil krásné třetí místo se ziskem osmi bodů pro VS. Jeho další dvě discipliny, které v Jablonci absolvoval, byly sprinterské. Nejprve běžel stometrovou trať a zde ve druhém rozběhu skončil na třetím místě a časem v novém osobním rekordu 11,14 sec. postoupil do finále "B". V béčkovém finále si vedl velmi dobře, když doběhl na druhém místě v čase 11,23 sec. a za celkové osmé místo bral tři body pro družstvo VS. Sprinterskou dvoustovku si již Štěpán v letošním roce několikrát zaběhl. Zvolil si ji i v jabloneckém závodě. Ve druhém rozběhu skončil na čtvrtém místě v čase 23,29 sec. a za celkové desáté místo přidal pro družstvo jeden bod. Na otázku, proč si Štěpán nezvolil svou klasickou výšku? Odpověděl: "Strašně mě baví zkoušet něco nového. Proto jsem si minule v Písku vyzkoušel i trojskok a dnes stovku."

A zde je pořadí baráže mužů:

1. TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 216 b., 2. USK Praha 174,60 b., 3. Atletika Mladá Boleslav 103,20 b., 4. AC Turnov 100,10 b., 5. AC Čáslav 90 b., 6. TJ Slavoj BANES Pacov 80 b., 7. AK Bílina 76 b., 8. TJ Stodůlky Praha 75 b., 9. TJ VS Tábor 71,10 b., 10. SK Aktis Praha 22 b.

V jablonecké baráži startovaly i ženy TJ Vodních staveb Tábor, které se účastnily jako poslední družstvo z I.ligy a tak opět muselo absolvovat souboj, aby si opět I.ligu vybojovalo. Táborské družstvo však do Jablonce přijelo opět v oslabené sestavě a tak se ani nepředpokládalo, že by si postup mohlo vybojovat.

V družstvu VS také závodila exmilevská atletka Adéla Záhorová, která během sezóny byla zraněná a nemohla tak naplno závodit. Atletka VS ve své parádní dálce skočila 555 cm a tímto výkonem získala nejen druhé místo, ale i devět bodů pro VS. Jako bývalá sprinterka si také zaběhla stometrovou trať a zde ve třetím rozběhu doběhla druhá a časem 12,63 sec. postoupila do finále "A". V áčkovém finále doběhla v čase 12,66 sec. na čtvrtém místě a vybojovala dalších sedm bodů pro VS.

Exmilevská atletka si rovněž hodila 600 g oštěpem a v něm výkonem 28,25 m obsadila 11. místo.

A zde je celkové pořadí žen: 1. TJ Sokol České Budějovice 123 b., 2. AC Slovan Liberec 122 b., 3. TJ Sokol SG Plzeň-Petřín 119 b., 4. AC Čáslav 116,5 b., 5. TJ VTŠ Chomutov 112 b., 6. AC Turnov 107,5 b., 7. SK Nové Město nad Metují 94 b., 8. TJ AC Jičín 85 b., 9. TJ Spartak Vlašim 84 b., 10. TJ VS Tábor 45 b.

Josef Fuka