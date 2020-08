České Budějovice – První den mistrovství ČR dospělých v atletice v Plzni si dálkařky trenéra Jiřího Coufa zaskákaly finálové série v dálce.

Plakát šampionátu. | Foto: Deník/ČAS

Adéla Záhorová (21, VS Tábor) skočila pátým pokusem svých letos nejlepších 614 (dále 604) a skončila pátá. Sedmnáctiletá Tereza Babická (Sokol) měla 604, ale to jí bylo málo a pátým skokem 607 vyrovnala svůj loňský krajský rekord dorostenek. V tabulce jihočeských žen je to třetí nejlepší výkon všech dob.