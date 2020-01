Na tomto mistrovství startovaly i bývalé milevské atletky Karolina Černá, dnes členka PSK OLYMP Praha, která hájila barvy ČVUT Praha, a Adéla Záhorová nyní členka TJ VS Tábor, ta soutěžila za JU České Budějovice.

Karolina ve své parádní disciplíně, trojskoku, obsadila výkonem 12,35 m druhé místo a v letošním průběžných halových tabulkách ČAS je nejlepší ženou v republice.

Adéla si zaběhla běh žen na 60 m a v 1.rozběhu doběhla na čtvrtém místě v čase 7,73 sec., který znamená v letošních průběžných republikových halových tabulkách žen 20-22 let první místo v republice, celkově skončila na 60 m na čtvrtém místě. Absolvovala také skok daleký, v něm však třikrát přešlápla.

Obě atletky tak vstoupily do letošní halové sezóny velice úspěšně.

A zde je ohlas Adély Záhorové: "Se vstupem do halové sezóny jsem spokojená. Minulý rok jsem halovou sezónu jít nemohla, takže jsem nevěděla, co od sebe čekat. Mým hlavním cílem je být zdravá a od toho se odvíjí vše ostatní. Na halovém krajském přeboru Jihočeského kraje v Praze na Strahově chci jít 60 m a dálku."

A takto hodnotí své první letošní halové vystoupení Karolina Černá: "Akademické mistrovství pro mě bylo prvním závodem halové sezóny, tak jsem byla zvědavá, co přinese. V závodě jsem měla trochu problém s rozběhem, kdy jsme měla na odrazovém prkně velké nedošlapy, ale do příštích závodů se to snad srovná. Výkon 12,35 m je mým halovým osobním rekordem, tak doufám, že budu na zbytek sezóny dobře připravena a výkony se posunou za hranici 12,50 m."

Josef Fuka