Adéla Záhorová pojede na evropský šampionát

Milevsko, Praha - Ve dnech 11.-14. července 2019 se ve švédském Gavle uskuteční atletické ME do 22 let pro rok 2019.

Adéla Záhorová. | Foto: Deník / Redakce

Český atletický svaz schválil nominaci 32 atletů a atletek na tuto významnou akci. Je potěšitelné, že mezi nominovanými je i exmilevská atletka Adéla Záhorová, nyní členka atletického oddílu TJ Vodní stavby Tábor, která na evropském šampionátu bude reprezentovat Českou republiku ve skoku dalekém. Trenérem naší reprezentantky je Jiří Couf ze Sokola České Budějovice. Josef Fuka

Autor: Redakce