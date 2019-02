Této soutěže se mohou účastnit nejen skupinové sestavy, ale hlavně jednotlivci, sportovní dvojice, trojice a mini týmy zabývající se sportovním aerobikem. Jsou to velmi fyzicky náročné choreografie plné skoků, švihů, gymnastických prvků a silových prvků předvedené v předem nahlášeném pořadí za sebou tak, aby se rozhodčí mohli soustředit na správné technické provedení. Vzhledem k právě probíhajícím jarním prázdninám některých okresů nebyla kapacita závodů plně využita a některé kluby se vzdaly možnosti vyzkoušet si nové sestavy před porotci. I přesto první místo ( z celkových 11) Terezy Šejnohové v kategorii C (11 – 14 let) a druhé místo Niny Fučíkové (z15) v kat. B (9 -11let) je skvělým úspěchem.



Na choreografiích se podílela Barbora a Kristýna Kutějová. Stejné choreografky také připravily zlatou choreografii pro sportovní dvojici Barbora Králová a Tereza Šejnohová v kategorii C (11 – 14 let). Svůj první závodní křest zažil i mini tým v kat. 8 – 10 let ve složení Sára Beranová, Julie Čížková, Anna Gornická a Barbora Zemanová a s choreografií Kateřiny Kubínové a sester Kutějových obsadil stříbrnou pozici. Své první letošní zlato si přivezly také tři skupinové sestavy ATS (aerobik tým show). V kategorii 9 – 13 let pod názvem Sám doma, kde choreografii připravila Kateřina Kubínová a zacvičila Nina Fučíková, Ema Kolářová, Sofie Červinská, Tina Picková, Anna Šimíková, Jasmína Nohejlová, Izabela Vrbová, Kristýna Volfová, Hanna Mucha, Sára Nosková, Monika Janovská a Barbora Králová. Choreografie Michaely Čechové, Venduly Walterové a Veroniky Lingánové v kategorii do 9,1 roku s názvem Na vlásku zacvičila Sára Beranová, Nikola Hřebejková, Julie Čížková, Anna Gornická, Barbora Zemanová, Adéla Elexhaserová, Kristýna Fanfulová, Dorota Mucha, Nora Demangeon, Barbora Školaudiová, Andrea Strnadová, Kateřina Kořánová a také naši nejmenší v kategorii mini mistři do 7 let v choreografii Kateřiny Kubínové zacvičili Michaela Tejnorová, Žofie Čížková, Adéla Kačírková, Klára Nováková, Natálie Kuželová, Daniela Zemanová, Josef Čížek, Nela Kabůrková a převzali zasloužené zlato hlavně za výrazy a herecké předvedení příběhu o želvích hrdinech.



Ivana Pasauerová, AC Sole Písek