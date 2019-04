České Budějovice – Mimořádným sportovním podnikem bude v neděli 5. května už 18. ročník Himalájského tygra, zápolení každého sám se sebou při opakovaných výšlapech a sestupech po úbočí Kleti, většinou pod krásetínskou lanovkou.

Ceněná trofej! | Foto: Deník/Klub Kleť

Každý na to má čas od 7 do 16 hodin. Start je vždy u kiosku na parkovišti u lanovky, otočka a cíl na terase u vrcholové restaurace (převýšení 419 m). Za jedno zdolání hory v uvedeném časovém limitu je titul Kleťák, za tři Tatrák (jako ze Sliezského dómu na Gerlach), za pět Alpík (jako z Les Roges na Mt. Blanc), za sedm Anďák (jako na Aconcaguu), za devět Himalájský tygr (jako ze základního kempu na Mt. Everest) a za deset E. T. Mimozemšťan (ano, jako ten, co volal, že chce domů…).