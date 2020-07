KDY: Do 30. srpna

KDE: Milevské muzeum

ZA KOLIK: 40 Kč

Milevské muzeum přichystalo se soukromými sběrateli a prachatickým muzeem výstavu Hračky pro každý den. Nejdete ji v Milevském muzeum na 2. nádraží kláštera až do 30. srpna, a to denně mimo pondělí od 9 o 12 a od 13 do 17 h. O prázdninách bude výjmečně otevřeno i pondělí. Vstupné 40 Kč.