KDY: 17. září až 19. září

KDE: Dům kultury, Písek

Podzimní a zimní dětské oblečení od kojeneckého až pro náctileté, těhotenské oblečení, kočárky, hračky, knížky, dětské potreby i sportovní vybavení najdete v Domu kultury písek na burze. Ve čtvrtek od 14 do 18 h bude příjem zboží, prodej bude v pátek od 9 do 16.30 h a výdej v sobotu od 9 do 10.30 h. Hlašte se přes e-mail detskaburzapisek@gmail.com