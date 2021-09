Osoba vstoupila do kolejiště před vlak, který mířil z Písku směrem do Budějovic. Policisté podrobnosti případu nadále prošetřují.

Až do nedělní půl sedmé večer je vlakem neprůjezdný úsek na trati mezi Číčenicemi a Protivínem. Je tomu tak kvůli havárii, při které vlak srazil člověka, který vstoupil do kolejiště.

