Hosín – Proč se v pondělí při tréninkovém letu zřítilo ultralehké letadlo u Kundratic na Táborsku poblíž Veselí nad Lužnicí, zkoumá Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Jeho vyšetřovatelé v úterý ráno zajistili trosky letadla, které odvezli k další analýze. Po jejich pečlivém vyhodnocení by mělo být jasné, zda tragický konec letounu způsobila technická závada či chyba pilota. Při pádu na pole uhořeli dva muži středního věku. Letadlo startovalo z letiště Hosín a po okružním letu se tam mělo vrátit. Pro pilota a současně vlastníka stroje bylo domovským letištěm. Do hangáru ale už nezajel…

„Byli to moji kamarádi,“ řekl nám v úterý na hosínském letišti muž, jemuž nebylo do řeči. Start dvoučlenné posádky, kterou do modrého nebe vytáhlo krásné počasí, byl podle něj v naprostém pořádku, pilot nebyl žádný začátečník, ale zkušený aviatik.

Policisté vyzývají svědky, kteří pád letadla viděli, aby je kontaktovali na tísňové lince 158.

Z facebooku:Václav Paleček: Přátelé, mailem jsem se dozvěděl smutnou zprávu, že při dnešní katastrofě ultralightu u Veselí nad Lužnicí zahynul Jirka Liška, všeobecně známý jako Lišák. Byl to můj instruktor v elementárce a 30. září 1984 to byl on, kdo mne poprvé vyvezl do oblak na L-13A-2720. Lišáku, modré nebe.

Tomáš Kadlec: Tenhle člověk mě naučil létat. Budiž Ti země lehká, Lišáku.