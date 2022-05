Jak Deníku sdělil řidič dodávky Fiat Ducato, nehoda se stala velice rychle. Řidička BMW podle jeho slov měla pravděpodobně mikrospánek a vjela do protisměru. To potvrdila i matka řidičky, která se na místo nehody dostavila. Doplnila, že v autě žena jela i s dítětem. Záchranka ji odvezla na vyšetření do nemocnice.