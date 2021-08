Jak zjistili policisté, muž jel kolem půl sedmé s Fordem Focus ve směru od Kamenné Lhoty. "Z dosud nezjištěných příčin přejel na odstavnou plochu před rodinným domem a poté do opláštění budovy havaroval. Na místě podlehl těžkým zraněním neslučitelných se životem," vylíčil policejní mluvčí Milan Bajcura.

Policisté v případu nařídili pitvu, která by mohla osvětlit příčiny nehody.

Za pouhý týden je to již čtvrtý tragický konec dopravní nehody. V sobotu podlehl zraněním řidič osobního auta, který v noci nezvládl řízení a narazil do stromů na Písecku. V úterý vyhasl život starší cyklistky na Strakonicku poté, co při míjení s nákladním autem spadla pod jeho zadní kola. Další cyklista nepřežil noční pád z elektrokola do příkopu na Českokrumlovsku.