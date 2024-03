V neděli 17. března před desátou hodinou dopoledne se vinou nehody zastavil provoz na silnici I/20 z Písku do Blatné u obce Dubí hora.

Nehoda na silnici z Písku do Blatné. | Video: Pavel Vilímek

Mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura uvedl, že řidič Renaultu Espace šedomodré barvy se pravděpodobně vyhýbal dodávce, jejíž řidič jel příliš po prostředku silnice. „Šofér renaultu vyjel ze silnice a narazil do stromu,“ upřesnil policejní mluvčí s tím, že jsou čtyři lidé zranění. „Máme potvrzena dvě těžké a dvě lehké zranění. Na místo byl povolán vrtulník záchranné služby,“ dodal.

Nehoda na Písecku. Dva zraněné museli záchranáři odvézt do nemocnic

Mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková informovala, že na vyjely tři pozemní zdravotnické posádky z Písku s Čimelic a vzlétl vrtulník LZS. „V osobním voze cestovaly celkem čtyři osoby, tři z nich utrpěly zranění, čtvrtá vyvázla nezraněna," popsala.

Dva lidé po nárazu zůstali ve vozidle zaklíněni, oba utrpěli těžká zranění, zejména v oblasti dolních končetin a trupu. Záchranáři u nich zajistili žilní vstupy, podali potřebné léky, zajistili fixaci pánve, krční páteře a uložili do celotělových vakuových matrací. „Následně byli oba zranění transportováni na traumacentrum českobudějovické nemocnice. Třetí osoba utrpěla lehčí zranění v oblast hlavy a po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byla převezena na chirurgické odd. písecké nemocnice," doplnila Petra Kafková.

V souvislosti s nehodou policisté hledají svědky jejího průběhu. Dodávkové auto, jemuž se šofér renaultu pravděpodobně vyhýbal, mělo jet směrem na Sedlici. „Měla to být dodávka do 7500 tuny,“ řekl Milan Bajcura. Žádá případné svědky, kteří by mohli poskytnout informace, číslo registrační značky či kamerový záznam, aby se ozvali policistům na linku 158.

Po jedné hodině odpoledne byl provoz na silnici z Písku do Blatné obnoven.