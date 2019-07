Písecko - Tři dopravní nehody na Písecku zaměstnaly ve středu 10. července policii, záchranáře i hasiče. U dvou z nich vjeli řidiči do protisměru.

Vážná nehoda u Mirotic. Střetlo se zde osobní auto s dodávkou. | Foto: Policie ČR

Vážná nehoda se stala před jednou hodinou odpoledne na trase z Písku na Prahu na I/4 u Radobytců u Mirotic. Střetly se tu dvě auta. „Řidič citroenu jel ve směru od Písku na Prahu a z neznámého důvodu vjel do protisměru, kde jela tříčlenná posádka s toyotou,“ vysvětlila písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Pro řidiče citroenu letěl vrtulník a posádku toyoty převezli záchranáři do nemocnice. Silnice byla do několik hodin uzavřená. Na místě pomáhali také písečtí profesionální hasiči a hasiči z Mirovic.