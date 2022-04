Posádky tří sanitek našly podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje na místě dva muže. "Jeden bohužel utrpěl vážná zranění neslučitelná se životem, kterým podlehl na místě ještě před příjezdem záchranářů a lékařka musela už jen konstatovat smrt. Druhý muž byl bez viditelných zranění transportován k observaci do traumacentra krajské nemocnice," popsala.

Jak doplnil policejní mluvčí Jiří Matzner, řidič vozidla Škoda Fabia jel od Nemanic do centra. "Pravděpodobně nezvládl na mokré komunikaci vozidlo, dostal smyk a přejel do protisměru. Zde jel z centra řidič vozidla BMW a ten narazil do boku Škody Fabie. Obě vozidla se ocitla částečně mimo komunikaci na chodníku a Fabia zdemolovala bránu kamenictví. Řidič škodovky nebyl připoutaný, z vozidla při nárazu vypadl a na následky utrpěných zranění zemřel."

S vyšetřováním nehody pomůže policistům záznam palubní kamery z vozidla BMW. Tento týden jde už o čtvrté úmrtí na jihočeských silnicích.

