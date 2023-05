Policisté na Písecku se záchranáři vyjeli minulý týden hned dvakrát k pádu ze střechy. V obou případech zraněné odvezl vrtulník.

Muž v Krči u Protivína utrpěl těžké zranění, když se propad střechou do kravína. | Foto: Policie ČR

Jak informovala policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová, protivínští policisté vyjížděli v neděli 21. května před polednem do obce Krč, kde došlo k vážnému pracovnímu úrazu. "Mladý muž, který se chystal opravovat střechu, se během prvotní kontroly propadl z výšky sedmi metrů do útrob kravína. Na místě zasahovala zdravotnická záchranná služba z Vodňan i letecká záchranná služba. Zraněného muže zdravotníci letecky transportovali do nemocnice," popsala mluvčí. Doplnila, že zraněný nebyl pod vlivem alkoholu.

Podobný případ, ale právě s nádechem alkoholu se odehrál o dva dny dříve v Miroticích. "19. května půl hodiny po poledni vyjížděli čimeličtí policisté k pádu muže ze střechy do Mirotic. Mladý muž, který zde pracoval na rekonstrukci domu a prováděl demontáž střechy, zavrávoral a spadl z výšky osmi metrů. Zraněného muže z místa transportovala letecká zdravotnická služba. Policisté u muže provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní s hodnotou 2,7 promile," popsala Kamila Čuřínová Ingrišová.

Policisté okolnosti obou případů prošetřují ve spolupráci s inspektorátem práce.

Sezóna rekonstrukcí a prací kolem domů a zahrad je v plném proudu, proto policisté apelují jak na profesionální řemeslníky, tak i domácí "kutily", aby věnovali pozornost bezpečnosti při práci a používali ochranné prostředky.