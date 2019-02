Jižní Čechy - Čtvrteční mrazivé ráno přineslo na jihočeských silnicích hned několik nehod, i když ve většině případů to odnesly jenom plechy. Přesto havarovaná vozidla mohou na silnici tvořit překážku.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

8.25 hod. - Před půl osmou se u Strunkovic nad Blanicí ve směru na Netolice převrátilo osobní auto. Místo je s opatrností průjezdné.

7.48 hod. - Okolo 7. hodiny havarovalo auto u obce Markouš na Prachaticku. Nehoda je bez zranění a průjezd je možný s maximální opatrností.

Také se bouralo v Milevsku, a to v Jarlochově ulici, kde auto skončilo v příkopu.

Až do 8 hodin lze očekávat komplikace po nehodě u Němčic na Prachaticku. U Husince ráno auto narazilo do mostu, i zde je možné zdržení.



Po 6. hodině ranní se bouralo i před Suchdolem nad Lužnicí ve směru od Třeboně a také na hlavním tahu z Třeboně na Budějovice, a to u odbočky na Ledenice před Štěpánovicemi.



Na Táborsku u obce Dolní Hořice se auto srazilo se zvěří.



Situaci budeme i nadále sledovat.