Písecko - Škodu za bezmála 180 tisíc korun zřejmě způsobil muž (1976), který v prosinci 2018 a lednu 2019 škodil na Písecku i Strakonicku.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Muž si vybíral především prodejny, kde ho zajímaly tabákové výrobky a peníze. V noci z 2. na 3. prosince se měl vloupat do prodejny v obci Zbelítov, v noci z 28. na 29. prosince se pokusil dostat do benzinové čerpací stanice v obci Malé Nepodřice, kde poškodil bezpečnostní kamery i vstupní dveře.

"Do třetice škodil na začátku ledna na Strakonicku, opět si vyhlédl prodejnu, tentokrát v obci Přeštěnice, kam se násilně dostal a odcizil zásuvku s penězi. V noci z 8. na 9. ledna se vrátil do obce Zbelítov, dostal se do prodejny a odcizil cigarety různých značek a poškodil zařízení," uvedla policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Na případech spolupracovali písečtí policisté i kriminalisté a kolegové ze Strakonicka. Vyšetřovatel píseckého oddělení služby kriminální policie a vyšetřování vydal na konci minulého týdne usnesení o zahájení trestního stíhání pro popisované čtyři případy a vyšetřování dále pokračuje.