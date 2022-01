Po 21. hodině k ní vyjeli tamní dopravní policisté. "Řidič vozidla jedoucí ve směru od Vodňan směrem na Číčenice vjel na pravou krajnici, kde dostal s vozidlem smyk, který se mu nepodařilo vyrovnat. Golf nekontrolovaně pokračoval vlevo přes komunikaci až do silničního příkopu, kde se převrátil na střechu," přiblížila policejní mluvčí Jaromíra Nováková. "Řidič (39 let) utrpěl těžká zranění, se kterými byl převezen do českobudějovické nemocnice."