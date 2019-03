Blízcí obětí silničních nehod se rozhodli jednat tak, jak to cítí. Varováním, kde nechybí emoce. Nový silniční zákon, který zavedl přísnější pravidla a byl zpočátku funkční, je nyní do značné míry bezzubý. Není kdo by jej účinně vymáhal. Policistu u silnice potkáte spíše náhodou. Preventivní opatření se také míjí účinkem. Nastupuje tedy občanská iniciativa.

Memento

„Dozvěděl jsem se, že na webu průvodce silnicemi je mapa, kde jsou kromě běžné silniční sítě také černé křížky, které označují místa tragických nehod. Po rozkliknutí křížku se objeví popis nehody a někdy i civilní fotografie oběti události,“ začíná vyprávět Břetislav K. ze Strakonicka.

„Jelikož nám při autonehodě, ne vlastní vinou, zemřel devatenáctiletý syn Martin, zdálo se nám to jako dobrý nápad, jak můžeme varovat ostatní před nebezpečím na silnicích, řidiče i ty, kteří by uvažovali jet třeba s opilým člověkem,“ dodává.

Po zvážení této formy prevence se rozhodl, že nehodu svého syna na mapě také zveřejní, a to nejen z pietních důvodů, ale hlavně ve snaze varovat a pokusit se předejít potencionálním obětem na silnicích, i trápení jejich blízkým, kteří tady zůstanou.

„Zatím o mapě nevím, ale podívám se na to,“ sdělila Jana Kameníková, tisková mluvčí Správy jihočeského kraje Policie ČR.

Neúcta k životu

„O mapě nevím. Obecně se ale ukazuje, že jakkoliv to je morbidní, tak do svědomí člověka zasáhne nejvíce vlastní zkušenost. U mladší generace je dnes naprostá neúcta k autoritám i životu. Vidím to zvlášť u mladých motorkářů,“ říká vedoucí odboru dopravy MÚ Písek Miroslav Kovařík.

Podle Kovaříka není „mapa smrti“ špatný nápad. Současně ale dodává: „Jsem trochu skeptický. K těm, co bezpečnost na silnicích nejvíce ohrožují, a potřebovali by to vidět, se tato informace často nedostane. Byl bych pro, aby se v autoškolách budoucím řidičům promítali opravdu naturalistické záběry nejhorších nehod a museli by povinně procházet psychotesty,“ dodává Kovařík.

„Projekt průvodce silnicemi funguje více než osm let. Pamětník dopravních nehod je ale zcela nový. Poprvé jsme ho prezentovali na výstavě Motocykl v pražských Holešovicích letos v dubnu,“ říká Vlasta Doležalová z firmy Topograf.

Podle jejích slov chtějí projektem přispět k bezpečnosti silničního provozu.

„Proto jsou tam příběhy. Strohá statistika i černá kronika v novinách je anonymní,“ dodává. Právě emoce obsažené v popisech nehod dokáží lidi oslovit a nutí k zamyšlení. Na webu průvodce silnicemi je od dubna, kdy funguje pamětník nehod, zaznamenáno 47 tragických nehod.

„První jsme oslovili paní Hlinkovou, manželku trenéra Ivana Hlinky a souhlasila. Pak se ozval také bratranec hudebníka Jiřího Štajdla,“ vzpomíní Doležalová.

Při rozkliknutí mapy najdeme dva křížky s popisem nehod i v jižních Čechách. Je to sledovaná kauza nehody autobusu u Nažidel na Ćeskokrumlovsku, a také nehoda mladíka u Novosedel na Strakonicku.

“Přeju všem, aby se to již nikdy nikomu nestalo,“ píše na webu k nehodě u Novosedel matka mladíka.

ilustrační snímek je z místa havárie autobusu u Nažidel na Českokrumlovsku

