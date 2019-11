Písečtí dopravní policisté pátrají po řidiči, který v úterý 19. listopadu okolo půl osmé večer nezvládl řízení na Václavském náměstí a narazil do tří zaparkovaných automobilů.

Auto, jehož řidiče policie hledá. | Foto: Policie ČR

"Řidič jel ve směru od Strakonic do centra města. Při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal smyk, vyjel vpravo mimo jízdní pruh a bokem narazil do zaparkovaného osobního automobilu značky Škoda Octavia, pak do vozu Škoda Fabia a Ford Focus," popsala nehodu policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že řidič z místa ujel.