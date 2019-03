Motocyklista (ročník 1995) na stroji Yamaha narazil z dosud nezjištěných příčin do stromu a utrpěl velmi vážná zranění. "Zraněním přes veškerou snahu lékaře následně podlehl. Okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření," uvedla k tragické havárii policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová.

I přes veškerou snahu všech záchranných složek si nehoda vyžádala život motorkáře. Další osoba utrpěla zranění, se kterými byla transportována do královéhradecké nemocnice.

Jak v pondělí dopoledne popsala mluvčí jindřichohradeckých policistů Hana Millerová, třiadvacetiletý motorkář jedoucí po silnici ve směru od Jemnice na Dačice. "Ve vzdálenosti pět set metrů za křižovatkou pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy, kdy po předjetí jedoucích vozidel a zařazení se před tato vozidla vlivem nepřiměřené rychlosti na počátku levotočivé zatáčky nezvládl řízení motocyklu, který intenzivním bržděním uvedl do smyku, ve kterém vyjel vpravo mimo komunikaci. Tam v lesním porostu čelně narazil do dvou pařezů. Následkem nárazu došlo k celkové deformaci motocyklu a vymrštění mladého řidiče do lesního porostu," uvedla.

Na místo tragické dopravní nehody mířila letecká podpora záchranářů z Vysočini. "Zasahujícím lékařem byla nařízena zdravotně zjišťovací pitva zemřelého. Při dopravní nehodě došlo ke hmotné škodě na motocyklu ve výši nejméně osmdesát tisíc korun, dále vznikla škoda na motooblečení a přilbě motocyklisty ve výši nejméně dvacet tisíc korun. Dopravní policisté případ precizně zadokumentovali a na místě si jej převzali," dodala Hana Millerová.

Jedná se letos již o sedmou obět dopravních nehod na jihu Čech a první na Jindřichohradecku. V uplynulém týdnu tak na silnicích kraje zbytečně vyhasly čtyři životy.