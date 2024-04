Policie hledá svědky nehody u Drhovle. Řidič se měl vyhýbat předjíždějícímu autu

Řidič, který v pondělí 8. dubna večer nedaleko křižovatky Nová Hospoda narazil do stromu, se zřejmě snažil vyhnout střetu s vozem v protisměru. Policisté hledají možné svědky vážné nehody.

Řidič (1988) sjel s osobním vozem Škoda Octavia ze silnice a narazil do stromu. Taková byla prvotní informace k dopravní nehodě, která se stala na silnici I/20 nedaleko Drhovle, resp. na hranici píseckého a strakonického okresu. Policisté dosavadním šetřením dospěli k jasnější verzi a žádají o pomoc případné svědky.

Řidič Octavie, který byl po nehodě se středně těžkým poraněním hlavy letecky transportován do českobudějovické nemocnice, se pravděpodobně snažil vyhnout protijedoucímu autu. „Podle našich informací měl jet zatím nezjištěný řidič s bílým vozem po silnici I/20 ve směru od obce Sedlice ke křižovatce s I/4 – Nová Hospoda. Na přímém úseku měl předjíždět nákladní automobil, avšak v tu chvíli v opačném směru jel právě řidič v Octavii," nastínila písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že se snažil vyhnout střetu, začal intenzivně brzdit a dostal se do smyku. Poté vjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu.

Policie se proto obrací na případné další svědky dopravní nehody, případně řidiče, kteří místem v tu dobu projížděli a mají ve svých vozech záznamová zařízení. „Kontaktovat nás můžete na lince 974 235 254 či 158," dodala mluvčí.