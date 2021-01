Písečtí policisté prosí o spolupráci. Vyšetřují dopravní nehodu ze začátku toho roku. Zatím neznámý řidič naboural do domu v Albrechticích nad Vltavou, poškodil fasádu a ujel.

Podrobnosti upřesnila mluvčí písecké policie Kamila Ingrišová. "K nehodě došlo od osmé večerní dne 4. ledna do osmé ranní dne následujícího. Zatím nezjištěný řidič jel obcí Albrechtice nad Vltavou po silnici II/159 a narazil do podezdívky domu s číslem popisným 35. Nechal za sebou třicetitisícovou škodu a ujel," popisuje policejní mluvčí. Policie žádá případné svědky, kteří by k této nehodě měli jakékoli informace, aby kontaktovali písecké dopravní policisty na lince 974 235 254 nebo na čísle 158.