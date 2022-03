Na místě zasahují hasiči a záchranka. Řidička středního věku jela podle policejního mluvčího Milana Bajcury fiatem ve směru od sídliště Vltava střed do centra. "Při přejíždění z pruhu do pruhu pravděpodobně nedodržela přiměřenou rychlost a bezpečnou vzdálenost, narazila do sloupu trakčního vedení, ten auto odmrštil zpátky na středový pruh. Při vyprošťování z auta podlehla svým zraněním. O síle nárazu svědčí to, že motor skončil osm metrů od auta," upřesnil o půl deváté policejní mluvčí Milan Bajcura. V té době byly oba jízdní pruhy stále zavřené. Policisté dopravu začali odklánět přes Vltavské nábřeží.