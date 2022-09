K nehodě mělo podle informací Deníku dojít v souvislosti se stavbou Lidlu na sídlišti Na Vyhlídce. Událost potvrdila policejní mluvčí Martina Joklová. "Stalo se to v ulici Školní, kde bagrista překopl plynové vedení. Přívod plynu byl přerušený, takže nebyly žádné osoby v ohrožení a nikdo neutrpěl újmu na zdraví. V souvislosti s tím ale bylo zhruba na půl hodiny evakuováno 423 dětí, 21 učitelů a jedna kuchařka z blízké školy," uvedla Martina Joklová.

Případem se podle ní budou zabývat policisté z obvodního oddělení Kaplice pro možný trestný čin poškození a ohrožení obecně prospěšného zařízení z nedbalosti.

Jak doplnila mluvčí profesionální hasičů Vendula Matějů, na místě zasahovali hasiči ze stanice Kaplice. Podezření na únik plynu nahlásil ředitel školy na tísňovou linku v 8.32 hodin. „Ve škole byl dle prvotních informací cítit plyn ze sousední stavby. Velitel profesionální jednotky ze stanice Kaplice společně s dalšími hasiči objevil překopnutou trubku, z které unikal plyn. Potrubí uzavřeli a jelikož byla škola v bezprostřední blízkosti, rozhodli se školu preventivně evakuovat po dobu odvětrávání,“ vysvětlila.

Během zásahu nedošlo k žádnému zranění. K odvětrání použily přetlakové ventilátory a 423 žáků, 21 učitelů a jedna kuchařka se mohli vrátit zpět do budovy v 9.13 hodin. V sousední škole hasiči provedli ještě měření koncentrace plynu v ovzduší. „Zde nenaměřili žádné hodnoty, a tak nebylo nutné evakuovat,“ dodala Matějů.

Nikomu se nic nestalo

Podle ředitele Základní školy Školní v Kaplici, které se situace dotkla, se vše uskutečnilo bez jakýchkoliv komplikací a děti si tak mohly reálně vyzkoušet evakuační plán. „Bylo to takové zpestření na třetí školní den,“ sdělil ředitel Pavel Petr.

Ve třídách poblíž staveniště jeden z učitelů ucítil zápach plynu. „My plyn ve škole nemáme, a tak jsme šli ven a zjistili jsme, že to fouká ze sousední stavby Lidlu, slyšeli jsme zároveň hlasité syčení,“ přiblížil. Informovali policii a ta prý kontaktovala hasiče. „Ti usoudili, že bude lepší školu vyklidit,“ dodal Petr.

Celé opuštění objektu školy podle něj trvalo necelé dvě minuty. „Opravdu během chvíle jsme se ocitli všichni na určených plochách venku a posléze asi během půl hodiny jsme se mohli zase vrátit k výuce,“ naznačil ředitel.

Letos si tak mohou odškrtnout cvičení požárního poplachu. „Venku bylo krásně, děti si mohly zahrát hry,“ popsal mimořádnou událost. Během zásahu nedošlo k žádnému zranění. „Nikdo neutrpěl ani žádnou újmu, nikomu nebylo ani nevolno, nikdo se plynu nenadýchal, vše bylo v naprostém klidu,“ doplnil fakta Pavel Petr.

Největší zážitek z toho prý měli žáci prvních tříd. „Prvňáčci to ještě nezažili a nebyli na to připravení. Ti do toho spadli z čisté vody, ostatní si již cvičný poplach zažili,“ uvedl s tím, že děti i pedagogové pravidelně evakuaci trénují. „Přesně vědí kudy mají opustit budovu a kdy se mohou vstoupit zpět,“ uzavřel Pavel Petr.

Vyjádření společnosti E.ON:



Dnes v dopoledních hodinách došlo v Kaplici při stavebních pracech k poškození střednětlakého plynovodu. Z toho důvodu jsme museli přerušit dodávky plynu pro 580 odběratelů v oblasti.



Během dnešního dne bychom měli stihnout opravu poškozeného plynovodu a zítra bychom měli začít s obnovováním dodávek plynu jednotlivým odběratelům. Pracovníci distribuční společnosti EG.D (člen skupiny E.ON) musí kvůli bezpečnosti hned dvakrát zasahovat u všech dotčených zákazníků. Nejdříve jim musí uzavřít hlavní uzávěr plynu, aby ho po obnovení dodávek plynovodem zase odborně otevřeli. I proto prosíme všechny zákazníky o trpělivost a spolupráci, aby se nám povedlo dodávky obnovit co nejdříve.



Zákazníkům, které na místě nezastihneme, necháme na místě údaje, na kterých nás mohou kontaktovat.

Obdobná "nehoda" se stala před dvěma lety, kdy v Kaplici nedaleko křižovatky ulice Omlenická a silnice E-55 došlo k masivnímu úniku plynu. V tu dobu zde totiž také probíhaly výkopové práce. Při nich strojník, který obsluhoval rypadlo, poškodil plášť plynového potrubí. Muselo být evakuováno několik desítek lidí z okolí.