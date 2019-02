Písecko/VIDEO/ - Na páteční ráno (18. ledna) nebude rád vzpomínat řidič kamionu s kládami, ale ani řidič dodávky rozvážející cukrovinky a pečivo.

Ten první sjel po osmé hodině ráno do příkopu ze silnice před Kostelcem nad Vltavou ve směru od Kovářova. "Uhýbal jsem se avii a ujelo to, je to samý led. Vůbec není posypáno," konstatoval. Přibližně přes půl hodiny tu byla cesta neprůjezdná, Se situací si ale řidič dobře poradil. Část nákladu složil na pole, vyjel na silnici, náklad znovu naložil a mohlo se jet. Někteří netrpěliví řidiči mezitím místo objížděli po poli.

Řidič pekařské dodávky byl na tom hůř. V zatáčce ve směru od Nevězic do Probulova dostal kolem deváté hodiny hned na začátku vsi smyk a narazil do zídky u domu. Odneslo to auto. "Budu muset počkat na odtah, netroufám si s tím jet dál, není to v pořádku," konstatoval po nehodě. Dodal, že jel od Oslova, ale jakmile vyjel z hlavní silnice na Varvažov, nebylo nikde posypáno. Jen ledovka pokrytá sněhem, někde uježděným.

Kdo si ráno říkal, že vyjede kolem osmé hodiny, kdy už bude posypáno, byl zklamaný. Od Žebrakova na Kovářovsku až po Čimelice nebyl na silnicích žádný posyp minimálně do půl desáté, kdy tudy Deník projížděl. Tedy s výjimkou hlavní silnice od Kostelce nad Vltavou ke Žďákovskémiu mostu, pak už zase ne.

Podle ředitele písecké pobočky SÚS Jaroslava Kozáka vyjelo na silnice postupně všech 21 sypačských vozů. První jeli na Milevsko a Bernartice. Silnice III. třídy, jako jsou výše zmíněné, přicházejí na řadu až poslední.