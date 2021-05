První z nehod se stala v pátek 30. dubna odpoledne v Mirovicích. "Sestra přehlédla svého mladšího bratra, který se pohyboval za vozidlem, couvala a došlo ke střetu. Chlapec (2013) utrpěl zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice," uvedla mluvčí písecké policie Kamila Čuřínová Ingrišová.

Další nehodu s účastí dítěte řešili dopravní policisté v Malčicích 4. května. "Malý chlapec (2015) jezdil odpoledne na odrážedle po komunikaci v obci. Krátce před půl pátou projížděl křižovatkou ve směru od dálnice D4 řidič osobního automobilu, chlapec mu nedal přednost a došlo ke střetu. Dítě upadlo na vozovku a utrpělo zranění," upřesnila policejní mluvčí a dodala, že chlapec neměl nasazenou přilbu a nebyl pod dohledem nikoho staršího patnácti let.

Dítě se stalo účastníkem nehody také v Protivíně. "Dne 10. května v podvečer jela řidička s osobním automobilem po Blanické ulici k náměstí. Na přechodu pro chodce zřejmě přehlédla chlapce (2012) na dětském kole, který místem projížděl a došlo ke střetu. Cyklista zůstal zaklíněn pod vozidlem a utrpěl zranění, se kterými byl převezen do nemocnice," popsala Kamila Čuřínová Ingrišová. Na přechodu se podle ní pohyboval chvíli před střetem ještě další chlapec na koloběžce a řidič vozidla v protisměru zastavil.

Poslední nehoda se stala 11. května odpoledne v Písku u kina Portyč. Žadatelka o řidičský průkaz tam s instruktorem právě absolvovala jednu z praktických jízd. "Z pravé strany jela po chodníku malá cyklistka (2009), která vjela do jízdního pruhu zřejmě bez rozhlédnutí, a došlo ke střetu. Také v tomto případě utrpěla cyklistka zranění a byla převezena do nemocnice," přiblížila průběh nehody mluvčí.

Všechny tyto dopravní nehody jsou stále v šetření píseckých dopravních policistů, ani v jednom z případů nehrál roli alkohol. Policisté apelují na všechny účastníky silničního provozu, aby byli opatrní, ohleduplní a snažili se předvídat. Rodiče by zároveň měli zajistit, aby jejich děti nikdy nevyjely do provozu bez cyklistické helmy a ty menší pak bez dozoru staršího patnácti let.