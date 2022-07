Jak informovala policejní mluvčí Jaromíra Nováková, řidič (roč. nar. 1999) společně se dvěma spolujezdci jel ve směru od Písku na Strakonice. "Na rovném úseku zatím z přesně nezjištěných příčin, zřejmě mikrospánek, vjel do protisměru, přejel komunikaci a čelně narazil do stromu. Tříčlennou posádku vozidla Fiat Ducato z Liberecka ošetřovali záchranáři. Řidič a vpředu sedící spolujezdec utrpěli lehká zranění, třetího spolujezdce transportoval vrtulník letecké záchranné služby do českobudějovické nemocnice," popsala mluvčí.

V Soběslavi auto narazilo do panelu čerpací stanice. Řidič na místě zemřel

Dopravnu přibližně do 7.45 hodin řídili policisté kyvadlově. Příčina a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování.

Zhruba o hodinu později narazilo auto do stromu také na Prachaticku, a to u obce Ktiš. Jedná se o silnici II/143 za obcí Smědeč 500 metrů směrem k obci Chroboly. Dopravní komplikace se očekávají do zhruba 9.45 hodin.

Přes půl devátou se stala také nehoda u Trhových Svin na silnici II/156 u odbočky na Ostrolovský Újezd, kde se srazilo osobní auto s motorkou.