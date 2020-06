Jak již Deník informoval, na Táborsku před 4. hodinou ranní havaroval řidič osobního auta, a to u Hodušína na silnici č. 1/19 z Milevska na Tábor. Vozidlo narazilo do betonového propustku a řidič na místě zemřel.

Dvě vážné nehody se také staly na Jindřichohradecku a na Písecku. V obou případech podle policejního mluvčího Milana Bajcury mladí řidiči dostali na mokré vozovce smyk a havarovali.

Nejprve vyjížděli jindřichohradečtí dopravní policisté v 10.40 hodin ke střetu dvou vozidel na silnici III/14811 u Jindřichova Hradce ve směru na Políkno. "Zde po zjištění všech skutečností řidič (roč. 2001) osobního vozidla tovární značky Dacia Sandero pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavu komunikace a v důsledku toho na mokrém povrchu komunikace dostalo auto smyk. Přejelo do protisměru, kde se střetlo s protijedoucím osobním vozidlem tovární značky Škoda Fabia. Po nárazu byla fabie odražena do pravého silničního příkopu ve směru od Jindřichova Hradce, kde se převrátila na střechu. Řidič tohoto vozidlo se přitom těžce zranil a byl transportován do zdravotnického zařízení," popsal Milan Bajcura.

Provoz na komunikaci byl částečně omezen. Doplnil, že případ od dopravních policistů si převzali jejich kolegové ze služby kriminální policie a vyšetřování, kteří ve věci zahájili úkony trestného řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví.

Druhá nehoda byla oznámena odpoledne z Protivínska, kde dle informací na silnici I/20 havaroval mladý řidič (roč. 1998). Podle Milana Bajcury na silnici mezi Protivínem a Vodňany řidič osobního vozidla tovární značky Mitsubishi Space Star pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a mokré komunikaci. "Při předjíždění jiných vozidel a zařazování do svého jízdního pruhu dostal jeho vůz smyk a havaroval do pravého silničního příkopu, kde se několikrát převrátil přes střechu. Mladý řidič se těžce zranil," uvedl Milan Bajcura.

Dopravní policisté v té souvislosti žádají případné svědky této havárie, především řidiče nákladního vozidla převážejícího dřevo a řidiče dodávky, bílé barvy, aby je kontaktovali na Územním odboru Písek, Dopravní inspektorát, prap. Jana Komrsku, telefon 974 235 254 či na lince tísňového volání 158.