V pátek 15. března ráno se u Mirovic na Písecku stala vážná dopravní nehoda. Auto narazilo do stromu a na místě nyní pracují záchranáři.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Václav Pancer

Podle policejní mluvčí Kamily Čuřínové Ingrišové byla nehoda nahlášena v 8.41 hodin. "Na hlavním tahu I/19 směrem na Březnici, a to u Plíškovic havarovalo osobní auto. Tři osoby utrpěly zranění. Všichni zranění skončili v nemocnici, jednoho převážel vrtulník letecké záchranné služny. Příčiny nehody, respektive proč řidič (1961) vyjel ze silnice a narazil do stromu, jsou v šetření. Silnice je momentálně úplně uzavřená. Policisté dopravu odklánějí po objízdných trasách," uvedla mluvčí. Dopravní komplikace lze očekávat do 13. hodiny