Tuto otázku položil Deník několika osobnostem. Další názory k tématu přineseme v příštích dnech.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/AP





Pavel Zvolánek, cestovatel, absolvent Jihočeské univerzity (ČJ - dějepis):

Bydlím v Indonésii, zemi s největším počtem muslimského obyvatelstva na světě. Jenom za poslední měsíc jsem byl na dvou muslimských svatbách, většina mých sousedů jsou muslimové a když otevřu okno, slyším hlas místní mešity. Jestliže jsme ve válce, jak říká francouzský prezident, měli bychom vědět, kdo je náš nepřítel, abychom se nelekali každého stínu a nepálili po našich spojencích, kteří si také chtějí v Paříži jenom v klidu sednout do kavárny a také se bojí, že by si jednou mohli koupit lístek na špatný fotbalový zápas. Našimi nepřáteli nejsou moji sousedé, kteří mají starosti středostavovských rodin celého světa. Našimi nepřáteli jsou ti, kteří se nestarají o to, jak se vyrovnají s těžkými časy, jak udrží své děti na školách, a to ještě nejlépe na těch nejlepších, aby na ně čekala lepší budoucnost než na jejich rodiče. Jejich nenávist k našemu světu přiživují jejich fanatičtí učitelé a peníze jejich sponzorů. To jsou naši nepřátelé, se kterými vedeme válku.





Tomáš Jirsa, jihočeský senátor v obvodu č. 10:

V první řadě je potřeba si uvědomit, že NATO nemá žádnou vlastní armádu. NATO jsme my, armády členských států. Myslím si, že z politického hlediska je nutné pokračovat v leteckých zásazích na cíle IS v Sýrii a Iráku, ale jsme-li ve válce, jak říká francouzský prezident Hollande, tak válka se odehrává zde v Evropě, nikoliv na Blízkém východě. Obávám se, že si Evropané stále myslí, že to můžeme vyřešit jinde, ale my to musíme vyřešit tady. Jsme-li ve válce, musíme přistoupit na to, že válka přináší mrtvé a mnoho dalších ošklivých a nehezkých věcí, na které pravděpodobně není Evropa připravena.

Podle vedení NATO zatím teroristické útoky ve Francii nelze hodnotit podle čl. 5 Washingtonské smlouvy, kdy napadení aliančního státu vyžaduje okamžitou vojenskou akci. Tak jako tak podle mého názoru, pozemní účast v Sýrii a Iráku nelze vyhrát, protože členové IS sundají černé čelenky a splynou s davem, a výsledkem bude druhý Vietnam nebo Afghánistán, kdy budou džihádisté utočit do zad aliančních vojáků. Zároveň si myslím, že IS čeká na pozemní operaci, která může k akci podnítit tisíce potencionálních džihádistů v Evropě.

Jaké tedy navrhuji řešení? Americké a evropské tajné služby dlouhodobě registrují potencionální džihádisty. Ty bude potřeba zavírat či jinak internovat. Tak jako americké tajné služby pomocí dronů a naváděných raket zabíjejí teroristy, tak se k tomu bude muset odhodlat i Evropa. Je to první krok války. Nejsme si však jist, že je vedení Evropské unie na válku opravdu připraveno.

Alois Sassmann, starokatolický kněz, Malšice u Tábora:

Zásadní otázkou je, zda současná evropská kultura stále ještě chce stát na svých třech pilířích, které ji formovaly poslední tisíciletí, tj.: osa Řím (právo), Athény (filosofie) a Jeruzalém (žido-křesťanské kořeny). Pokud ano, měla by pro ochranu těchto pilířů udělat něco konkrétního. Když byly v 17. století ohroženy tyto tři pilíře, vytvořila se spojená křesťanská vojska, která společně svoji identitu uchránila. Teď už jen přidávám rčení: chytrému napověz, hloupého trkni. Ale znovu se ptám: chce-li to Evropa vůbec ..?

Václav Marhoul, režisér, autor filmu Tobruk, Praha (má vztah k JČ, často jezdí do Plané n. L. a do Slavonic):

Válka? Zdálo by se to jako to nejvíc jednoduché a efektivní řešení. A podařilo by se to. Nicméně otázka zní – co potom? Myslím, že řešením je, co nejvíce pomoci tzv. Islámskému státu do hrobu tím, že se zhroutí dovnitř, sám do sebe. Tedy hlavně narušit jeho zisky z prodeje nafty. Bez peněz válku vést nelze. Ani podporovat terorismus ve velkém. K tomu dál napadat celou jeho infrastrukturu a zároveň poskytovat výcvik, vybavení a leteckou podporu pro pozemní vojenské operace jeho protivníkům, zvláště pak Kurdům. Najít politický konsensus mezi USA, Ruskem, Tureckem a Iránem o budoucím uspořádání Sýrie a rozdělení sfér vlivu. Ten pak uplatnit.

Jaroslav Větrovský, starosta Mladé Vožice:

K případnému zásahu proti IS by měla rozhodně dát mandát Rada bezpečnosti OSN. Poté by i za účasti především sousedních arabských států mohl být realizován vojenský zásah. Česká republika nepochybně pomoci může. Velmi dobré zkušenosti panují s provozem polní nemocnice či nasazením protichemického útvaru. Naše povinnost je dána i členstvím v NATO. Podle mého názoru se musí začít řešit především příčina problémů. Proto je třeba neprodleně hlídat hranice EU tak, aby existoval velmi podrobný přehled o lidech, kteří do Evropy proudí. Souběžně by rovněž měla jednat Rada bezpečnosti OSN a vytvořit velmi rychle strategii dalšího účinného postupu.

Petr Šuleř, manažer pro vnější a vnitřní vztahy JE Temelín:

Válka by asi byla lepší než plamenné projevy, svolávání schůzek a občasné opatrné bombardování pouště. A jestliže jsme členy aliance, pak je zbytečné se ptát, jestli bychom se měli zapojit. Problém je, co potom? Vzkaz: nebuďte spícího obra je teď důležitější. Otázkou je, jestli pohodlná a příliš humanitní a na lidská práva zaměřená Evropa je vůbec tvrdých odvetných kroků schopna…?

Jiří Hebík, hudebník, České Budějovice:

Osobně si myslím, že koalice NATO společně s Ruskem měla IS likvidovat už dávno. Naši impotentní eurovůdci, kteří nechávají vydělávat pašerákům lidí nehorázné sumy a nechávají Evropu zaplavovat žoldáky IS, nežijí v reálném světě. To, co se nejen ve Francii stalo, je bohužel už několikáté varování pro všechny, kteří strkají hlavu do písku. Nejsem si už ani jist, zda vlna uprchlíků, která snad byla původně myšlena humanitárně, by se neměla velmi tvrdě a okamžitě zastavit. Je zřejmé, že evropské policejní a bezpečnostní složky nemají šanci prověřit kolik připravených a vycvičených IS vojáků je zde. Čas snad ukáže, kdo a proč likviduje evropské hodnoty. Konspirací je mnoho. Času však velmi málo! Česká republika je součástí Evropy. Ale takové Evropy, do jaké jsme vstupovali a ne do Evropy kde jsou místa, kam se bojí jít místní policie i přes den. Evropa musí ukázat, že umí být i silnou a rozhodnou a ne slabou, spící a zdegenerovanou. Evropu si nemůže jen tak někdo zabrat jen proto, že nám vládnou slaboši!

Luděk Hauser, šéfkuchař Masné krámy, České Budějovice:

NATO včetně ČR by se mělo do války zapojit, ale pozemní operace není z historie vždy optimální řešení. Ale asi jiné nebude možné a účinné. Za druhé je nutno okamžitě uzavřít vnější schengenský prostor, jestli už není pozdě. Za třetí je nutné znásobit pomoc uprchlíkům, ale vše směřovat mimo státy EU.

Jaroslav Krček, umělecký vedoucí souboru Musica Bohemica, rodák z Českých Budějovic:

Kladu si otázku, zda-li úvaha o zaútočení neplyne ze stejné nenávisti, jakou mají teroristé k nám? Je to „oko za oko, zub, za zub." Vždyť vybíjení zla zlem jen zlo násobí. To pak může vzniknou závažný konflikt, při kterém následně zahyne mnoho nevinných lidí, a to na obou stranách. Můj názor je nešťourat se ve vosím hnízdě.