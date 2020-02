Před 29 lety dostal tehdejší premiér Petr Pithart korupční nabídku. ihned to oznámil policii. Co se od té doby změnilo?

Tento týden jsem každý den upírala zraky na Letnou v očekávání srocení davů. Zatím ale ani noha. Přitom přehled šíleností, kvůli kterým by stálo za to jít do ulic a mávat transparenty, je vskutku bohatý. Budu se držet názvu, jímž Andrej Babiš charakterizoval svou vládu: protikorupční.