Jednoho se podařilo zachránit, druhý nepřežil. Ani jeden z majitelů dovyšetřování u psů nežádal. To je pochopitelné, když někomu uhyne pes, člověk se s tím musí vyrovnat. Parťák, společník, čistá duše, odevzdaná svému majiteli…

Zdroj: Deník/ Jitka Davidová

V Dačicích se ale pár týdnů na to objevil malý kříženec, kterého ošetřovala jiná zvěrolékařka. Ta však také nemohla potvrdit otravu. I když naznačila, že by se o otravu mohlo jednat. Pohled na bezmocné zvíře majitelku položil. Omdlela. Není divu. Zvíře je v pořádku. Teď ale bude muset žena na vycházky zvířeti nasazovat „košík“ na čenich, aby opět něco nesežralo. Před více než deseti lety v Dačicích sežrali psi jed na myši…Co se stalo teď? Co zvířata sežrala?

Ač se nemuselo jednat ve všech případech o stejné příznaky u psů, je potřeba, aby Dačičtí byli při venčení nyní více obezřetní a své čtyřnohé kamarády více hlídali, co kde čmuchají. Náhubek je pro pejskaře v Dačicích v tuto chvíli nezbytný. A když ho pes nesnese, tak musí majitel ohlídat místo, kde psa venčí.