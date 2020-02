Potřebují se srovnat s tím, že město objednalo nástřik touto průkopnickou technologii. Na ošetřených plochách se prý na několik let sníží počet mikroorganismů. Čím méně virů, bakterií a plísní, tím méně nemocí. To zní logicky.

Člověk by čekal, že Krnované kývnou na cokoliv, co ničí zárodky nákaz. A to tím spíš, že už to bylo jinde odzkoušeno. Nejen v nemocnicích a sanitkách, ale i v desítkách školiček.

Vzpurným Krnovským to však nestačí. Pořád se ptají. Jde o potenciální karcinogen? Funguje to? Sterilní prostředí v nemocnici potřebujeme, ale proč ve školce? Copak není pravda, že běžné infekce trénují imunitu dětí?

Vedení Krnova tedy pozvalo vědce, aby ve školní jídelně vystoupili s argumenty pro i proti nanotechno programu. Ukázalo se, že nejsou jen jeho zastánci. Podle oponentů nejde o běžnou metodu. Doporučují opatrnost a další podrobné studie.

Veřejná vědecká disputace je chvályhodná. Neměla ale proběhnout nejdřív na ministerstvech školství a zdravotnictví, a až potom v krnovské školní jídelně? Rodiče by přece měli vědět, zda jim stát takový nástřik ve školkách doporučují nebo ne. Nanotechnologie se bouřlivě rozvíjejí. Pronikly do každodenní praxe i v odlehlých regionech. Na ministerstvech se ale řeší leda tak azbest a kterému z vědců letos udělíme medaili za teoretickou práci o nanočásticích.