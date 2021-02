Přijdete do kavárny a chtěli byste si objednat kávu. Jak na to? Naučte se následující frázi: I’ll have a small /regular / large coffee (Dám si malou/ střední/velkou kávu). Jak požádat o kávu bez kofeinu a jak zní, když se servírka zeptá, zda chcete cukr? A co když byste si raději dali čaj? Podívejte se na další jednoduché, ale užitečné anglické věty.

Další užitečné fráze:

Would you like your coffee with sugar or without? / Would you like that with sugar or without? (v kontextu)

Přejete si kávu s cukrem nebo bez?

What kind of coffee would you like? / What kind would you like? (v kontextu)

Jakou kávu si dáte?

A decaf/an espresso/a cappuccino/ or a Turkish coffee?

Bez kofeinu/espreso/cappuccino/ nebo tureckou kávu?

To have here or to take away? / Here or take away?

Dáte si ji tady nebo s ji vezmete s sebou?

I would like a tea. Do you have green tea? / black tea? / fruit tea? / mint tea?

Dal bych si čaj. Máte zelený, černý, ovocný nebo mátový?

Užitečná slovíčka:

a decaf – káva bez kofeinu

a Turkish coffee - turecká kava

a small coffee - malá kava

a regular coffee - středně velká káva

a large coffee - velká kava

to have here – zde: dát si zde / vypít na místě

to take away – vzít si s sebou

mint tea – mátový čaj

fruit tea – ovocný čaj

