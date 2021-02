RADA UČITELE: Důležitý je dobrý slovník

Když se pustíte do cizího jazyka, nejprve si do mobilu i do počítače stáhněte dobrý slovník. Některé získáte zadarmo na internetu, za některé se platí. Mít však dobrý slovník po ruce je základ.

Potom si zkuste přeměnit jazyk ovládání mobilu na angličtinu či jiný cizí jazyk, který se chcete naučit. Bude Vás to jemně, ale pořád nutit se každou chvilku setkat s minimálně jedním cizím slovíčkem. Zkuste se vystavit cizímu jazyku, jak to jen půjde. Kupujte-li šampon či jiný výrobek, přečtěte si, co kupujete, v cizím jazyce. A pokud nejste úplní začátečníci, přečtěte si i krátký návod na užití výrobku jako by to byl ten jediný dostupný text.

