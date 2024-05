Legendární hokejista Radek Ťoupal přináší svůj pohled na současný hokej a rozvoj tohoto sportu ve světě. Své zkušenosti srovnává s dnešním stavem a vyzdvihuje šíření hokeje do nových zemí.

Radek Ťoupal má medaile z MS i z OH. Jak vnímá šampionát v Praze? | Video: Deník/ Kamil Jáša

Radek Ťoupal má medaili z MS i z OH. Patří k nejlepším útočníkům, kteří se kdy narodili v Jihočeském kraji. S hokejem začínal v Milevsku, v úvodu osmdesátých let minulého století přešel do Českých Budějovic, kde prožil většinu hokejové kariéry. Z olympijských her v Albertville si přivezl bronz. Hrál i na dvou MS v hokeji. V roce 1983 pomohl vybojovat bronzovou medaili. S hokejem skončil v roce 2001.

Ve fotogalerii najdete fotku manželů Ťoupalových z tenisového areálu. Společně s Markétou Vondroušovou se sešli v Miami. Odtud je také snímek, který přikládáme k tomu článku.

"Lístky na zápas v Miami jsme měli přímo od Markéty," usmívá se jeden z nejlepších jihočeských hokejistů všech dob. Ťoupal je velkým tenisovým fanouškem. "Sám jsem ale špatný tenista, mám tenisový loket," usmívá se. Vstupenky na turnaj v Miami získal díky kontaktům z pozice manažera hokejové reprezentace ČR U17. "S Markétou jsme se v Miami setkali, prohodili jsme po jejím vítězném zápase s Němkou Tatjanou Mariaovou pár slov. Je milá, to jsou ale všechny české tenistky, kterých v Miami hodně," říká velmi úspěšný hokejista, který svět tenisu sleduje velmi pečlivě a s velkým nadšením.

Sleduje mistrovství světa 2024 a není divu, že se na něj dívá trochu jinak než obyčejný divák. "Když silnější tým podcení slabšího soupeře, může mít velké problémy. Ne nutně, že by prohrál, ale musí se pak opravdu snažit a otáčí zápas až v samotném závěru. A to se mi líbí, protože to znamená, že se hokej rozšiřuje i do dalších zemí." Ťoupal měl obrovský cit pro přihrávku, uměl dát gól, platný byl v soubojích u mantinelu. "Za našich časů hrálo na světové úrovni opravdu jen osm států. Dnes už to tak není a to je podle mě největší rozdíl oproti minulosti, třeba oproti situaci před dvěma, třemi, pěti lety."

Radek Ťoupal si nedávno zahrál proti Jáchymu Kondelíkovi! Podrobnosti o jejich vzájemném souboji připravujeme.