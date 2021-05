V zisk alespoň bodu věřil Vladimír Vůjtek starší. Legendární kouč, který v minulosti vedl český i slovenský národní tým, tipoval, že duel českých hokejistů s Ruskem na úvod mistrovství světa skončí po šedesáti minutách nerozhodně. Nebýt minely v rozehrávce 19 vteřin před koncem základní hrací doby, byl by jeho odhad správný.

Vladimír Vůjtek na archivním snímku. | Foto: Deník

„Uteklo jim to hloupou chybou, která se nestává ani v žácích,“ usmál se na úvod rozhovoru pro Deník. „Chyby se dějí vždycky a dělali je i Rusové. Třeba když tam jednou ujel Vrána. Třikrát jsme Rusy dotáhli, v závěru v přesilovce sice trochu šťastně, ale to se počítá. A potom přišla školácká chyba, která by se takovému týmu, jakým je Česko, prostě neměla stávat,“ pokračoval Vladimír Vůjtek.